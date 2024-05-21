腾讯《DNF 手游》开服即爆满：官方维护 1.5 小时、游戏内发补贴

IT之家 5 月 21 日消息，腾讯《地下城与勇士：起源》（《DNF 手游》）今日（5 月 21 日） 9:00 正式上线。昨日（5 月 20 日 ） 00:00，DNF 手游在官网、DNF 助手、苹果 App Store 开放预创角和抢 id 活动。

据IT之家小伙伴投稿，《DNF 手游》今日开服处于爆满状态，进入游戏需要排队。

截至IT之家发稿，《DNF 手游》微信服务器已做异常维护处理，预计维护时间约 1.5 小时。维护完成后，所有玩家均可领取 1 万金币礼盒 * 20、复活币礼盒（账号绑定）* 3、雷米的援助礼盒（账号绑定）* 30 和魔界抗疲劳秘药（10 点）* 1 的补偿奖励，将统一在维护当日通过邮件发放。

为了迎接各位勇士回家，大家将体验到的是：

一款原汁原味 60 版本体验的手游，我们共同期待还原的，是那个汇集了万千勇士意志的阿拉德大陆，是那个 60 版本无头骑士竞速的地图，是在每个地区副本入口、赫顿玛尔街上、月光酒馆前密密麻麻聚集的冒险人群；

一款经过丝滑手游化改造的手游 —— 独特的滑动 + 一键连招组合，将带给你纯正的手机端街机格斗体验，你在键盘搓过的、连招过的每一个高光场景，我们都将在手游为大家复现；

一款过往大家关于游戏痛点被大幅度优化的手游 —— 养成肝、强化碎、掉线多、天空贵这些曾经让大家垂头顿足或者为青春留下遗憾的痛点，我们将在手游为你们填补；

一款站在成熟运营的国际服肩膀上，更新迭代完善的手游 —— 不仅有两年多的精品内容储备，还将结合过往的运营痛点做集中优化，与各位勇士一起，与热爱一道，让 DNF 手游再次登上手游之巅。