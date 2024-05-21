感到震惊与愤怒，斯嘉丽・约翰逊控诉 OpenAI 擅用其声音

IT之家 5 月 21 日消息，据IT之家此前报道，OpenAI 宣布将暂停 ChatGPT 的“Sky” 语音，起因是用户指出该声音与演员斯嘉丽・约翰逊 (Scarlett Johansson) 的声音十分相似。

OpenAI 在一篇博客文章中表示，“Sky”是五个可用语音之一，其来源为某位女演员，但并非刻意模仿斯嘉丽・约翰逊。斯嘉丽・约翰逊曾出演电影《Her》，片中饰演让男主角坠入爱河的虚拟助手系统。

CNN 报道称，斯嘉丽・约翰逊昨天晚上发布了一份声明，称 OpenAI 在去年 9 月份联系她，希望能够提供声音，OpenAI 首席执行官阿尔特曼觉得通过她的配音，可以弥合科技公司和创意人士之间的差距，并帮助消费者在面对人类与人工智能的巨大变化时感到舒适。

她表示经过深思熟虑并出于个人原因拒绝了这一请求，但在听到发布会演示声音时感到“震惊、愤怒和难以置信”，她的朋友和新闻媒体都无法区分发布会演示语音和她本人的声音。

阿尔特曼甚至暗示这种相似性是故意的，他在推特上发了一个单词“Her（她）”—— 这是对电影《Her》中为聊天系统萨曼莎配音的引用，萨曼莎与人类形成了亲密关系。

发布会两天前，阿尔特曼联系了斯嘉丽・约翰逊的经纪人，希望她能够重新考虑。但在斯嘉丽・约翰逊与其联系之前，发布会已经进行。她不得不聘请法律顾问，要求 OpenAI 详细说明他们创建“Sky”声音的具体过程，最终 OpenAI“勉强同意”更换“Sky” 语音。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。