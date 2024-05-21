应用持久存储空间仅 500KB，开发者怒指苹果限制 tvOS 游戏发展

IT之家 5 月 21 日消息，科技媒体 9to5Mac 发布博文揭开了 tvOS 生态问题，表示 Apple TV 固然不像 iPhone 是苹果的明星产品，但 tvOS 的限制也是游戏开发者远离该平台的主要原因。

苹果公司已经放开 App Store 模拟游戏限制，因此 PPSSPP 等模拟器应用纷纷上架应用商城，开发者也尝试将这些模拟游戏应用移植到 tvOS App Store 上。

RetroArch 上周登陆 tvOS，不过在 Apple TV 上测试过 RetroArch 的用户发现，他们的游戏突然被应用程序删除了。

但这个锅并非应用程序的问题，而是系统的问题，更具体地说，苹果限制了每个 tvOS 应用程序的存储空间。

IT之家附上 App Store 官方文档内容如下：“tvOS 应用程序的最大捆绑容量为 4 GB。此外，您的应用程序只能访问设备本地的 500 KB 持久存储空间”。你没看错：Apple TV 应用程序只能永久存储 500 KB 的数据，仅够用于设置和保存游戏。

问题是，tvOS 应用程序可以下载更多数据，但系统可以随时删除它们，因为它们都被视为临时文件。当然，对于游戏机级别的游戏来说，4 GB 的应用捆绑限制也是相当低的。

开发者 Ole Begemann 表示：

tvOS 显然不允许应用程序使用持久存储空间，这让人无法接受。例如，新的 RetroArch 游戏模拟器必须将所有保存的游戏、截图和 ROM 保存在缓存目录中，而操作系统可能会在没有任何警告的情况下随时清除这些内容。

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