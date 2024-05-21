《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏新预告发布

IT之家 5 月 21 日消息，《地狱之刃 2：塞娜的传说》由 Ninja Theory、微软发行的单人动作冒险游戏，将于今天（5 月 21 日）发行，在发行之前官方放出了新的宣传视频。

在这段视频中，我们看到了游戏女主角塞努娅的一些简短的镜头，她再次要在一个奇幻版的历史冰岛与人类和怪物战斗。预告片还很好地展示了游戏的虚幻引擎 5 图形效果。

目前本作的配置要求已经揭晓，IT之家整理具体信息如下：

最低要求（以 1080P 画面游戏）

CPU：英特尔 i5-8400 或 AMD 锐龙 5 2600

显卡：英伟达 GTX 1070 或 AMD RX 5700

RAM：16GB

存储空间：70GB

中等要求（以 1080P 画面游戏）

CPU：英特尔 i5-9600 或 AMD 锐龙 5 3600X

显卡：英伟达 RTX 2070 或 AMD RX 5700XT 或英特尔 ARC A580

RAM：16GB

存储空间：70GB

推荐要求（以 1440P 画面游戏）

CPU：英特尔 i7-10700K 或 AMD 锐龙 5 5600X

显卡：英伟达 RTX 3080 或 AMD RX 6800XT 或英特尔 ARC A770

RAM：16GB

存储空间：70GB

高画质要求（以 2160P 画面游戏）

CPU：英特尔 i5-12600K 或 AMD 锐龙 7 5700X

显卡：英伟达 RTX 4080 或 AMD RX 7900XTX

RAM：16GB 存储空间：70GB

另据微软 Xbox Wire 公布的更多细节，《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏将以数字版形式发售，售价 50 美元（IT之家备注：当前约 362 元人民币），支持 26 种语言。

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