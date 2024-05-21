雷鸟 Air 2s AR 眼镜 5 月 31 日开售：号称“201 英寸巨屏效果”、支持苹果空间视频，2399 元

IT之家 5 月 21 日消息，雷鸟昨日发布了 Air 2s AR 眼镜，这款眼镜号称支持 201 英寸巨屏效果，支持画面跟随人眼视线，“无论是坐着、站立、平躺，用户都能以自然舒适的身体姿势开启巨幕娱乐”，该机将于 5 月 31 日晚上 8 点正式开售，官方定价 2698 元，首发尝鲜价 2399 元。

面板方面，这款 AR 眼镜搭载了雷鸟自研的 BirdBath 光引擎和索尼低功耗 Micro OLED 屏幕，号称是全球首款通过“ZREAL 帧享超高清认证”的 AR 眼镜，可实现 6 米等效 201 英寸 3D 高清巨幕效果，中心 MTF＞0.85；支持 120Hz 刷新率，支持 10 级亮度调节和屏幕色彩自定义调节功能。

此外，雷鸟 Air 2s 号称多重人体工学优化，镜腿内侧采用亲肤材料，触感舒适、不易沾染汗污和油污；挂耳处号称“更贴合耳朵曲线，躺下观影同样自在”。眼镜鼻托及镜腿支持 9 挡自由调节。

值得一提的是，雷鸟 Air 2s 支持观看苹果空间视频，用户可使用 iPhone 15 Pro 系列手机拍摄的空间视频，并直连接雷鸟 Air 2s 观看。

IT之家同时注意到，雷鸟 Air 2s 眼镜行业首发对称式音频结构设计，拥有 4 颗全频扬声器单元，同时配备 0.7mm 冲程，号称可带来更强的解析力和更好的低频表现；同时搭载相位消除技术和轻语模式，可大幅度减少漏音现象。

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