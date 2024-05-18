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雷鸟推出“青鸟”系列真壁纸电视：4K 144Hz 高刷，4199 元起

2024/5/18 21:59:43 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 18 日消息，雷鸟日前推出“青鸟”系列真・壁纸电视，共有 55 英寸、65 英寸、75 英寸、85 英寸四款尺寸，售价 4199 元起。

  • 55 英寸 4199 元

  • 65 英寸 5099 元

  • 75 英寸 6599 元

  • 85 英寸 8599 元

据介绍，这款新品采用 27.9mm 超薄机身设计（55/65 英寸），定制级超薄元器件，号称“超贴合无缝贴墙”，背部采用隐藏式走线设计。此外，该产品还配备航空铝合金磁吸式画框，全金属一体成型，提供暮夜榆、薄荷青、晨曦木三色可选。

该电视配备 144Hz 超高刷屏，支持 240Hz 动态加速、93% DCI-P3 色域覆盖、色准 ΔE≤0.99。产品内部搭载 MT9653 芯片（四核 A73），提供 4+64G 大内存，支持蓝牙 5.0、Wi-Fi 5、2 X 10W 扬声器。

智能化方面，该产品搭载灵控桌面・追光版，配备全新遥控器、安卓 11.0 操作系统，提供 HDMI 2.1、USB3.0、USB2.0 接口等

IT之家附产品主要参数：

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关键词：TCL雷鸟

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