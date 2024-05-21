11 英寸平板仅 688 元：联想小新 Pad 2024 款京东大促（180 天只换不修）

联想小新 Pad 2024 发布于去年 10 月，搭载骁龙 685 处理器，11 英寸高刷屏，6+128G 版日常售价为 899 元。

京东 618 大促期间，今日活动价 749 元，Plus 会员凑单 451 元以上商品，领取 100 元补贴券，到手价约为 688 元：

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支持 2 年质保，180 天只换不修服务。

小新 Pad 2024 可选鸽子灰 / 烟霞紫两款配色，采用金属一体化机身，重量 465g，厚度 7.1mm，配有 3.5mm 耳机孔，以及 7040mAh 电池 + 20W 快充。

该机搭载高通骁龙 685 处理器，支持 Micro SD 卡扩展，运行 ZUI 15。

小新 Pad 2024 配有 11 英寸 1920x1200 90Hz 屏，最高 400 尼特亮度，支持同屏双开 App，搭载四扬声器，可选 4096 级压感手写笔。

此外，该平板配有前置 8MP 和后置 8MP 镜头。

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