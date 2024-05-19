首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>笔记本

2024 款联想 YOGA Air 14 配置上新：Ultra-5 125H + 32GB + 1TB 售 7499 元

2024/5/19 9:14:05 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 19 日消息，联想近日为 2024 款 YOGA Air 14 新增“Ultra 5-125H”版本（IT之家注：此前仅提供 Ultra 7-155H 版），这款 Ultra 5 版本同样搭载 32GB RAM 及 1TB 存储空间，将于明天 10:08 开售，首发价为 7499 元

浅海贝外观

据介绍，这款笔记本搭载 14 核心 18 线程酷睿 Ultra-5 125H 处理器，板载 32GB LPDDR5x-7467 内存，预装 1TB PCIe 4.0 SSD，搭载 Arc 核显。

屏幕方面，YOGA Air 14 2024 笔记本采用了一块 2.8K 120Hz 的 PureSight 超感 OLED 屏，拥有 400 尼特亮度、100% DCI-P3 色域、支持杜比视界，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证。

屏幕规格

此外，这款笔记本重约 1.4kg，厚 14.9mm，外观采用 PureBright 珍宝工艺，浅海贝配色灵感源自海洋贝壳的光泽。输入体验方面，YOGA Air 14 具备 1.5mm 韵律键盘，具有 0.3mm 键腹曲线，并配备 5.6 英寸防误触触摸板。

输入体验

此外，该机搭载“联想小天 AI 智能体”，这款 AI 由天禧大模型驱动，号称能够“在用户工作学习等多个场景实现自然交互，为用户提供更精准和个人化的服务”。

联想小天 AI 智能体

接口方面，这款笔记本拥有 2 个雷电 4 接口、 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 耳麦混合接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

外置接口

京东 2024 款 联想 YOGA Air 14 笔记本 Ultra 5-125H + 32GB RAM + 1TB 存储空间 7499 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：联想笔记本

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用