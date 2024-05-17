24Q1 印度 PC 报告：惠普降 8.8%、戴尔增 28.8%、宏碁增 28.8%、联想降 1.3%、华硕降 8.3%

IT之家 5 月 17 日消息，根据市场调查机构 IDC 公布的最新数据，2024 年第 1 季度印度 PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量为 307 万台，同比增长 2.6%。

台式机和工作站类别的年同比增长率分别为 10.1% 和 2.7%，而笔记本电脑则下降了 1.7%。尽管笔记本电脑的需求有所减少，但高端笔记本电脑（大于 1,000 美元）仍实现了 21% 的健康增长。

IT之家附上前五厂商的主要情况如下：

惠普

惠普公司在 24 年第一季度的市场份额为 30.1%，在商用和消费领域分别以 32.4% 和 26.9% 的份额位居榜首。

惠普在台式机和笔记本电脑领域继续保持领先地位，份额分别为 28.9% 和 30.4%。然而，由于企业订单减少和消费者出货延迟，惠普的出货量同比下降了 8.8%。

戴尔

戴尔科技在 2024 年第一季度的份额为 17.5%，仅次于惠普公司。不过，戴尔在商用和消费领域的表现都不错，分别同比增长 32.1% 和 20.7%。

在政府订单的推动下，戴尔商用台式机出货量达到 15.5 万台，同比增长 54%，是商用台式机市场表现最好的季度之一。

宏碁

宏碁集团位居第三，份额为 15.4%。宏碁集团在台式机和笔记本电脑两个类别的商用市场表现出色，同比分别增长 19.9% 和 32.0%。

在电子零售渠道良好势头的推动下，消费类市场的年同比增长率达到 51.7%。

联想

联想位居第四，份额为 15.1%，2024 年第一季度同比下降 1.3%。在消费类市场，联想以 13.5% 的份额仅次于惠普，位居第二；在商用市场，联想以 16.3% 的份额位居第四。

该供应商在政府市场表现不佳，但在中小企业市场表现良好，份额为 22%，仅次于惠普，同比增长 9.4%。

华硕

华硕排名第五，份额为 5.9%，同比下降 8.3%。在消费笔记本电脑领域，华硕以 16.5% 的份额领先联想，位居第二。

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