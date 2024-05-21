卡普空《怪物猎人：物语》全语音加强版宣传片公布：6 月 14 日登陆 Steam、PS4 及任天堂 Switch 平台

IT之家 5 月 21 日消息，卡普空宣布 Monster Hunter 系列 RPG 第 1 弹《怪物猎人物语（Monster Hunter Stories）》以全语音复活。
同时，卡普空还公布了全语音加强版的新宣传片，这款游戏将于 2024 年 6 月 14 日 在 Steam、PS4 以及 Nintendo Switch 平台推出，支持简繁中文。
培育怪物并以此谋生的骑士与怪物加深牵绊，在充满戏剧性的长编故事和浩大的世界中冒险。和不同种类的怪物成为同伴，把技能传承下去，培育出只属于自己的随行兽。灵活运用骑乘动作在大自然的原野上奔驰。玩家能够享受到了解怪物习性进而在战斗中获得优势这种充满“MH”风格的对战系统。
另外，本作更支持全语音，并追加可鉴赏多款设计图、收听音乐等的“博物馆”模式！
《怪物猎人物语》为 2016 年推出的同名 3DS 平台游戏，本次重新推出，包括加入了全语音内容，还有新增了博物馆博士，收录 200 项以上美术设计图，包括设计人员的点评以及外加背景音乐等内容。
目前，《怪物猎人物语》重置版已上架 Steam，游戏支持简体中文，国区定价 148 元，追加可欣赏包括首次公开的设计绘图和 BGM 之博物馆等功能。
值得一提的是，《怪物猎人物语 2：毁灭之翼》PS4 版本同样将于 6 月 14 日发售，目前已经在 PSN 商店开启预购，定价 39.99 美元（IT之家备注：当前约 290 元人民币），游戏体积为 25.106GB，将于 6 月 12 日开启预载。
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