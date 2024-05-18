卡普空宣布《怪物猎人：世界》Steam 价格永降：国区降至 148 元，《冰原》降至 198 元

IT之家 5 月 18 日消息，卡普空《怪物猎人：世界》宣布 Steam 永久性降价，IT之家汇总如下：

《怪物猎人：世界》：203 元 → 148 元

《怪物猎人 世界：冰原》：271 元 → 198 元

《怪物猎人 世界：冰原》数字豪华版：339 元 → 246 元

《怪物猎人 世界：冰原》大师版：406 元 → 297 元

《怪物猎人 世界：冰原》大师版数字豪华版：474 元 → 345 元

5 月 14 日，卡普空还宣布《怪物猎人》系列全球累计销量突破 1 亿份，其中《怪物猎人：世界》销量已超过 2500 万份（包含冰原在内）并持续刷新记录，《怪物猎人：崛起》销量突破 1500 万份，《怪物猎人：崛起 曙光》销量突破 800 万份。

为庆祝《怪物猎人》诞生 20 周年，该系列最新作《怪物猎人：荒野》将于 2025 年初登陆 PC（Steam） 、PlayStation 5、Xbox series 平台。

实际上，Golem 之前就爆料称卡普空于 2019 年就已经启动了《怪物猎人：荒野》的开发工作，意味着这款游戏在卡普空的开发实验室里酝酿了 6 年之久。

Golem 曝料称游戏制作人“完全放手”（complete freedom）《怪物猎人：荒野》发展，意味着这款游戏中会包含很多《怪物猎人：世界》此前废弃的创意和玩法。

此外，Golem 在曝料中表示《怪物猎人：荒野》将会是“完全开放的世界”，IT之家此前报道，《生化危机 9》和《怪物猎人：荒野》将类似于《龙之信条 2》，采用基于 RE 引擎的全新开放世界技术。

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