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阿维塔 11/12 汽车推送 AVATR.OS 3.3.0：新增车主用车报告、充电偏好设置、儿童安全座椅控制

2024/5/21 11:58:13 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 21 日消息，阿维塔官方宣布，阿维塔 11 和阿维塔 12 正式开启推送 AVATR.OS 3.3.0，带来多项新增、优化。

以下为阿维塔 11/12 均有的新增功能：

  • 车主用车报告：车主通过阿维塔 App 即可查看日常用车时的里程、智驾、排行榜等数据

  • 充电偏好设置：可自定义设置长途路线的进出充电站电量，智能规划沿途充电站

  • 儿童安全座椅控制：可在中控屏上开启或关闭儿童安全座椅通风功能

以下为阿维塔 11 新增功能：

  • 鸿蒙 Emoji 表情动态壁纸：Emoji 表情壁纸每天自动换

  • 声纹复刻：车主录一段音，可用于语音播报和语音回复

  • 手机车机地址无缝传：通过手机将地址发送至车机导航，避免重复输入地址

  • 手机无线充电开关：可开启或关闭无线充电功能

以下为阿维塔 12 新增功能：

  • 巡航模式车道线展示：提前了解前方路线信息，及时调整行车路线

  • 远端屏自定义卡片：如数字时钟、日历、驾驶模式等，可根据使用习惯及偏好展示卡片

  • 远端屏快捷编辑入口：通过快捷控制进入远端屏编辑，当卡片数量较少时，自动调整间距

  • HALO 屏自定义功能：可根据喜好自定义多种屏显内容实时预览屏显效果，最多支持自定义 28 个常用语

  • 观影模式下自动关闭车外灯光：开启观影模式开关后，车辆主动关闭车外灯光，退出模式或主动拨杆后恢复

  • 3D 视图与地图视图切换：2D / 3D 地图导航自如切换

  • 语音删除途经点：用户设置途经点后，可通过语音助手删除已规划路线中的某个途经点

  • 语音启闭智能远光灯：通过语音指令打开或关闭智能远光灯

IT之家附阿维塔 11 和阿维塔 12 细节优化如下：

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关键词：阿维塔11阿维塔12

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