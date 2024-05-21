阿维塔 11/12 汽车推送 AVATR.OS 3.3.0：新增车主用车报告、充电偏好设置、儿童安全座椅控制

IT之家 5 月 21 日消息，阿维塔官方宣布，阿维塔 11 和阿维塔 12 正式开启推送 AVATR.OS 3.3.0，带来多项新增、优化。
以下为阿维塔 11/12 均有的新增功能：
车主用车报告：车主通过阿维塔 App 即可查看日常用车时的里程、智驾、排行榜等数据
充电偏好设置：可自定义设置长途路线的进出充电站电量，智能规划沿途充电站
儿童安全座椅控制：可在中控屏上开启或关闭儿童安全座椅通风功能
以下为阿维塔 11 新增功能：
鸿蒙 Emoji 表情动态壁纸：Emoji 表情壁纸每天自动换
声纹复刻：车主录一段音，可用于语音播报和语音回复
手机车机地址无缝传：通过手机将地址发送至车机导航，避免重复输入地址
手机无线充电开关：可开启或关闭无线充电功能
以下为阿维塔 12 新增功能：
巡航模式车道线展示：提前了解前方路线信息，及时调整行车路线
远端屏自定义卡片：如数字时钟、日历、驾驶模式等，可根据使用习惯及偏好展示卡片
远端屏快捷编辑入口：通过快捷控制进入远端屏编辑，当卡片数量较少时，自动调整间距
HALO 屏自定义功能：可根据喜好自定义多种屏显内容实时预览屏显效果，最多支持自定义 28 个常用语
观影模式下自动关闭车外灯光：开启观影模式开关后，车辆主动关闭车外灯光，退出模式或主动拨杆后恢复
3D 视图与地图视图切换：2D / 3D 地图导航自如切换
语音删除途经点：用户设置途经点后，可通过语音助手删除已规划路线中的某个途经点
语音启闭智能远光灯：通过语音指令打开或关闭智能远光灯
IT之家附阿维塔 11 和阿维塔 12 细节优化如下：
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