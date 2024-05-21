68 克轻量化设计：雷柏 VT9 PRO 双模无线鼠标 149 元大促（上市 249 元）

雷柏 VT9 PRO 双模无线鼠标发布于 23 年 7 月 4 日，采用轻量化设计，重量约 68 克，原相 3395 电竞光学引擎，欧姆龙 5000 万次清脆手感微动，无极款售价 249 元。

京东今日秒杀价为 149 元：

据雷柏官方介绍，雷柏 VT9 PRO 采用轻量化设计，重量约 68 克，支持中大手抓握和趴握；增设双向 DPI 切换，50-26000DPI，以 50 为档位驱动可调，7 档预设，追踪速度 650 IPS，加速度 50G；原相 3395 电竞光学引擎，欧姆龙 5000 万次清脆手感微动，电竞型 100 万次刻度手感滚轮；底部新增特殊 DIY 键，防误触，多功能可设置。

此外，该产品还采用雷柏三大自研技术：

雷柏 C+click 按键技术，支持分离式按键预压校调，按键手感一致性校调、按键触发回弹校调，避免空腔音；

雷柏 v + 无线游戏技术，支持 3 种技术抗干扰，内置 800mAh 锂电池，官方称“续航至高 160 小时”；

雷柏 4k 无线电竞游戏技术，支持最高 4KHz 回报率，0.25ms 响应速度（IT之家注：需另外购买 4K 接收器）。

雷柏 VT9 PRO 提供无烬、幽魂、无极三款配色，无烬款售价 199 元，幽魂款、无极款售价 249 元。

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