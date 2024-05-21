消息称索尼 ZV-E10Ⅱ 相机将推迟到 8 月发售，85mm GMⅡ 镜头 6 月推出

IT之家 5 月 21 日消息，SonyAlphaRumors 爆料称，索尼 ZV-E10 II 相机新品将推迟到 8 月发售 / 上市，新机相当于 A6700 的简化版，但加入了新的 AI 技术。

实际上，这种推迟上市的情况也不是第一次了，原定于二月底公布的 16-25mm G 镜头也推迟了一个多月才面世。

据介绍，索尼届时还将推出新款 85mm GM II 镜头，且该镜头仍计划于 6 月推出。

之前就有消息称，索尼准备于 6 月份发布两支镜头新品，分别为 FE 85mm f / 1.4 GM II 和 FE 24-70mm f / 2.0 GM。

FE 85mm f / 1.4 GM II 镜头相比上一代有着更好的画质和性能，轻量化设计，更为小巧轻便。

FE 24-70mm f / 2.0 GM 镜头（目前还不能完全确认是否将于 6 月发布），预计镜身体积将与佳能的 28-70mm f / 2.0 接近。

除此之外，索尼下半年还将有更多新品将会发布，例如将会在今年夏天某个时候推出一款全画幅的 E 卡口相机新品和全画幅 E 卡口镜头，但具体信息还需等待后续曝光。

SonyAlphaRumors 之前爆料称，索尼 FE 24-70mm F2 GM 变焦镜头价格可能会在 3000 美元（IT之家备注：当前约 21720 元人民币）以上。

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