微软全新 Surface Pro 国行预售：骁龙 X Elite / Plus 芯片，8688 元起

IT之家 5 月 21 日消息，微软于北京时间今天凌晨 1 点召开的 Build 2024 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品，可选骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕（最低配为 LCD 屏），国行起售价为 8688 元。

目前，全新 Surface Pro 国行已在微软官网开启预售（点此购买），IT之家附定价如下：

骁龙 X Plus 芯片 + LCD 屏 + 16GB + 256GB 定价 8688 元

骁龙 X Elite 芯片 + OLED 屏 + 16GB + 512GB 定价 11088 元

骁龙 X Elite 芯片 + OLED 屏 + 16GB + 1TB 定价 13288 元

骁龙 X Elite 芯片 + OLED 屏 + 32GB + 1TB 定价 16088 元

全新 Surface Pro 的产品亮点如下：

性能比 Surface Pro 9 快 90%

全新 Surface Pro Flex 键盘，无需与 Surface Pro 设备物理连接即可使用

配备 Dolby Vision IQ 的 13 英寸 OLED HDR 显示屏（2880 x 1920 分辨率 120Hz）

支持 Wi-Fi 7

支持快充

带 Windows Studio 效果的 Quad HD 前置 Studio 摄像头

支持长达 14 小时的本地视频播放

重量 895 克

2 个 USB-C / USB4 接口

Surface Connect 或 USB-C 接口 65W 充电

微软 Build 2024 开发者大会专题

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