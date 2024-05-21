微软 CEO 纳德拉：新的 AI PC 将重燃 Windows PC 和苹果 Mac 的竞争

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司首席执行官萨提亚・纳德拉正在押注于新一代配备专用 AI 芯片和更快性能的电脑，重燃 Windows PC 与苹果公司 Mac 之间的长期竞争。

“苹果做得非常出色，”纳德拉在周一接受彭博电视台采访时说。“我们现在希望把真正的竞争带回 Windows 与 Mac 之间。”

微软推出了一个名为 Copilot+PC 的全新 AI 电脑类别。该公司表示，得益于专门用于 AI 处理的芯片，微软 Surface 系列和其他制造商的机器将比苹果的 MacBook Air M3 更强大且快 58%。

苹果在人工智能方面正努力追赶竞争对手，其准备在下个月的全球开发者大会上提出一项雄心勃勃的战略。据IT之家此前报道，该公司正在将类似于为 Mac 设计的高端芯片放置在云计算服务器中，以处理即将应用于苹果设备的人工智能任务。较简单的人工智能相关功能将直接在 iPhone、iPad 和 Mac 上处理。

微软正在利用与 OpenAI 的关系，在新兴的生成式 AI 服务领域建立早期优势，但这种伙伴关系已经受到监管审查。美国、欧洲和英国的官员正在审查微软的 AI 投资以及其竞争对手的投资，以确定它们是否妨碍竞争或是否应更类似于并购进行监管。

纳德拉表示，公司之间的伙伴关系正在增加这个新兴领域的竞争，而不是限制它。

“今天有大量的竞争，对吧？”他说。“无论是在大公司之间还是在小公司之间。所以我不认为这是关于任何一家公司收购或不收购的问题，而是关于竞争的问题。”

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