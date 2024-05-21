首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

发布 13 天立减 1200 元：海信 Vidda C2 至臻版 4K 激光投影仪 5199 元大促

2024/5/21 16:05:14 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

海信 Vidda C2 至臻版 4K 三色激光投影仪发布于 5 月 8 日，国标亮度 1700 CVIA，发售价为 6399 元。

京东 618 大促期间，现在支付 100 元定金，主图显示到手价不高于 5299 元；

咨询客服晒单返 100 元 E 卡，到手价为 5199 元起：

京东 Vidda C2 至臻版投影仪 4K 三色激光券后 5299 元领 400 元券

该投影仪搭载 Qualas 22 激光器，相比 Qualas 12 性能提升 20%，通过 IMAX Enhanced 与 Filmmaker Mode 双认证。

Qualas 22 激光器

覆盖 110% BT.2020 色域，对比度达 1700:1，并搭载基于海信自研星海大模型的 AI-PQ 画质平台，支持：

  • 全维 AI 画质画面

  • AI 点阵式调色

  • 830 万像素级控光

  • DMD 微秒级驱动

  • Local TMO 色彩增强

  • 3D-LUT + AI 色彩均衡

AI-PQ 画质平台

Vidda C2 系列相比 C1 系列，升级了全新的一体化万向云台，可实现 360° 无感校正。

云台

校正功能

性能方面，搭载联发科 MT9679 处理器，提供满血 HDMI 2.1 与 USB 3.0 接口，支持 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.2。

性能规格

此外，Vidda C2 激光投影还搭载氮化镓适配器，JUUI 7.2，支持远场语音、息屏听歌等功能。

接口配置

京东 Vidda C2 至臻版投影仪 4K 三色激光券后 5299 元领 400 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：海信投影仪

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用