发布 13 天立减 1200 元：海信 Vidda C2 至臻版 4K 激光投影仪 5199 元大促

海信 Vidda C2 至臻版 4K 三色激光投影仪发布于 5 月 8 日，国标亮度 1700 CVIA，发售价为 6399 元。

京东 618 大促期间，现在支付 100 元定金，主图显示到手价不高于 5299 元；

咨询客服晒单返 100 元 E 卡，到手价为 5199 元起：

该投影仪搭载 Qualas 22 激光器，相比 Qualas 12 性能提升 20%，通过 IMAX Enhanced 与 Filmmaker Mode 双认证。

覆盖 110% BT.2020 色域，对比度达 1700:1，并搭载基于海信自研星海大模型的 AI-PQ 画质平台，支持：

全维 AI 画质画面

AI 点阵式调色

830 万像素级控光

DMD 微秒级驱动

Local TMO 色彩增强

3D-LUT + AI 色彩均衡

Vidda C2 系列相比 C1 系列，升级了全新的一体化万向云台，可实现 360° 无感校正。

性能方面，搭载联发科 MT9679 处理器，提供满血 HDMI 2.1 与 USB 3.0 接口，支持 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.2。

此外，Vidda C2 激光投影还搭载氮化镓适配器，JUUI 7.2，支持远场语音、息屏听歌等功能。

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