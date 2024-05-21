2399 元 → 1479 元：图马思特 T248P 赛车模拟器 3 期免息购

图马思特 T248P 赛车模拟器发售于 2021 年 10 月份，首发价 2399 元。

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据介绍，图马思特 T248P 搭载 T-HD 混合动力系统，基座体积更小，具有 3 种动态力反馈，兼容大部分游戏并可直接在方向盘上进行实时修改。

其盘面部分为三幅式平底方向盘设计，提供 25 枚可自定义操作按钮，让玩家双手无需离开方向盘就轻松控制各种功能。顶部提供一块 LCD 屏幕，支持显示超过 20 项不同的信息。换挡拨片应用磁性感应技术，配合霍尔效应传感器，延长寿命的同时，保留出色手感。

踏板组主体采用工程塑料材质，搭配三枚金属踏板，支持上下高度和左右角度调节。采用磁性压力技术，内置霍尔传感器，将无刷电机的力反馈与深度反馈技术相结合，为玩家带来细腻精准的踏板响应。

另外，图马思特 T248P 获得了 PlayStation5 和 PlayStation4 官方授权，同时还兼容 PC 平台。

官方参数

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