比亚迪发布首款新能源皮卡 SHARK：NEDC 续航 840KM，899980 比索起售

IT之家 5 月 15 日消息，比亚迪今天凌晨在墨西哥举办发布会，正式推出“鲨鱼”SHARK 皮卡，未来将在美洲、澳洲等地销售，官方暂未表明该车是否会在国内推出。

比亚迪 SHARK 有 GL 和 GS 两个版本，不过在官方活动中并未明确两个版本之间的区别，IT之家附上售价信息如下：

GL 版售价为 899980 墨西哥比索（当前约合 386245 元）

GS 版售价为 969800 墨西哥比索（当前约合 416210 元）

比亚迪 SHARK 有三种颜色可选，分别为白色（Pallas White）、黑色（Marmara Black）和灰蓝色（Atlantis Gray）。

这款皮卡长宽高分别为 5457mm、1971mm、1925mm，轴距为 3260mm，前电机最大功率 170kW，最大扭矩 310N・m；后电机最大功率 150kW，最大扭矩 340N・m。

比亚迪 SHARK 百公里加速 5.7s，最快速度 160KM / h，电池容量 29.58kWh，纯电 NEDC 续航 100KM，油电综合 NEDC 续航 840KM，油耗 7.5L / 100KM。

比亚迪 SHARK 配备 10.25 英寸 LCD 屏仪表盘、12.8 英寸中控屏和 12 英寸 HUD 抬头显示，兼容苹果 CarPlay 和 Android Auto，配备 360° 全景视角摄像头和 180° 底盘摄像头，提供 540° 超宽透明全景图像。

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