售 12.99 万元起，奇瑞风云 T9 中型插混 SUV 上市

IT之家 5 月 21 日消息，奇瑞风云 T9 今晚正式上市，共推出 4 款车型，官方指导价区间为 12.99 万-16.99 万元。

新车定位中型插电混动 SUV，同时也是奇瑞风云序列下的首款 SUV 产品。先期交付的奇瑞风云 T9 均搭载由 1.5T 发动机和单挡 DHT 组成的插电混动系统，系统综合功率 265kW，综合扭矩 530N・m，CLTC 纯电续航 120km，WLTC 综合续航里程 1400+km，百公里亏电油耗 5.2L。

奇瑞风云 T9 长宽高分别为 4795×1930×1738/1741mm，轴距为 2770mm，定位为中型 SUV，搭载奇瑞鲲鹏超能 C-DM 混动系统。

座舱方面，风云 T9 车型配备 10.25 英寸全液晶仪表、15.6 英寸 2.5K 中控显示屏，搭载高通骁龙 8155 芯片、索尼定制豪华音响、AI 大模型智能语音助手、手机 App 远程控制、无线 Hi-car4.0 + 无线 Carplay。内饰采用云墨黑配色，高配版为苍穹蓝配色，主驾座椅电动 6 向调节。

IT之家注意到，风云 T9 入门车型采用 5 座座椅布局，中配车型提供 5 座和 7 座可选，顶配车型则标配 7 座。配置方面，风云 T9 标配胎压显示、后驻车雷达、倒车影像、定速巡航、可开启全景天窗、语音控制、索尼品牌音响、自动雨刷等配置。高配车型还会配备车载空气净化器、数字钥匙、外后视镜记忆、面部识别、声纹识别、后排座椅电动放倒、前排座椅电动调节以及手机无线充电等配置。

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