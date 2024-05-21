芝奇宣布将于 2024 台北电脑展推出多款内存与外设新品、举办年度超频活动

IT之家 5 月 21 日消息，芝奇国际今晚宣布将于台北国际电脑展（Computex 2024）展示多款全新产品，包含高速内存、电竞机箱、一体式水冷散热器及其他电脑周边商品。

▲ 世界纪录超频擂台赛赛程

同时将在台北电脑展举办 2024 年度的世界纪录超频擂台赛（OC World Record Stage）及世界杯超频大赛（OC World Cup）。

共计 9 名选手将参加 2024 世界杯超频大赛：biso biso、Snakeeyes、ZeR0 Dan、Phantom、Seby、Luumi、CENS、Micka、Nike，最终取得前三名的选手将于 6 月 7 日进行超频大赛总决赛，冠军将获得 10000 美元（IT之家备注：当前约 72400 元人民币）的奖金。

此外，芝奇也将于极限改装大赏（Extreme Mod Stage）中展出 12 台精心打造的独特改装电脑作品。

Computex 2024 台北国际电脑展将于 5 月 4 日至 7 日在南岗展览馆举行。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。