亚马逊 AWS 称其尚未停止任何英伟达芯片订单

IT之家 5 月 22 日消息，亚马逊旗下云计算部门就“暂停订购英伟达 Hopper 芯片”一事回应路透社称，该公司尚未停止任何英伟达的订单。

亚马逊 AWS 发言人表示，从 Grace Hopper 芯片到 Blackwell 芯片的过渡仅适用于 Project Ceiba，这是 AWS 和英伟达共同构建的超级计算机项目。他表示，AWS 将继续提供基于英伟达 Hopper 芯片的其他服务。

英国《金融时报》昨天报道称，亚马逊 AWS 已暂停订购英伟达最先进的“超级芯片”Grace Hopper，以等待功能更强大的新产品 Grace Blackwell（GH200）。此举正值投资者担心，英伟达将在两个产品周期之间出现需求下滑。

参考IT之家此前报道，英伟达今年 3 月发布了名为 Blackwell 的新一代处理器，距离其前身 Hopper 开始向客户发货不到一年。英伟达 CEO 黄仁勋表示，新产品在训练大型语言模型方面的能力将提高一倍。

Grace Hopper 于今年 8 月正式推出。AWS 也向媒体证实了该消息，称两款产品之间的时间间隔很短，等待新产品合情合理。

对此，英伟达以静默期规定为由，拒绝在周三发布季度财报前发表评论。在周三交易中，英伟达股价上涨 0.64%，亚马逊股价下跌 0.21%。

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