消息称微软下周将面向 Azure 用户开放自研 AI 芯片 Cobalt 100

IT之家 5 月 17 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，微软有望会在下周举行的 Build 技术大会上公布多项云端软硬件技术，同时还将向 Azure 用户开放自研 AI 芯片 Cobalt 100 的使用权限。

参考IT之家此前报道，微软在 2023 年 11 月的 Ignite 大会上正式公布了自研芯片计划，相关芯片主要包含用于 Azure 云端通用型计算任务的 Arm 架构芯片“Microsoft Azure Cobalt 100”，以及专为 AI 打造的 Microsoft Azure Maia 100 AI 加速芯片。

微软当时重点强调了“Cobalt 100”芯片，这是一款 128 核心的 64 位 AI 处理器，号称针对通用工作负载进行了优化，具有“低功耗”和“高效能”特点，据称芯片性能比 Azure 使用的“前几代 Arm 芯片提升了 40%”。

外媒同时表示，微软高管 Scott Guthrie 已在 Build 大会前的分析师简报会议中重点夸耀了“Cobalt 100”芯片，声称 Cobalt 就是“微软版”亚马逊 Graviton 芯片，该公司计划在下周的 Build 大会中以“预览版”的方式让 Azure 客户试用 Cobalt 100 芯片。

除了 Cobalt 100 外，微软还将在下周公布基于 AMD MI300X GPU 的 Azure 服务，这款 GPU 据称是 Azure OpenAI 服务中“最具成本效益的硬件”。

此外，微软还将介绍一款“实时智能分析系统”，这是一款实时性数据分析系统，允许用户将大量数据导入到平台上进行即时分析。该系统将原生支持 Kafka、亚马逊 AWS Kinesis 和 Google Cloud 等数据分析平台。

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