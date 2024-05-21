亚马逊暂停订购英伟达 Hopper 芯片，投资者担心需求中断

北京时间 5 月 21 日晚间消息，据报道，亚马逊旗下云计算部门 AWS 已暂停订购英伟达最先进的“超级芯片”Grace Hopper，以等待功能更强大的新产品 Grace Blackwell（GH200）。此举正值投资者担心，英伟达将在两个产品周期之间出现需求下滑。

今年 3 月，英伟达发布了名为 Blackwell 的新一代处理器，距离其前身 Hopper 开始向客户发货不到一年。英伟达 CEO 黄仁勋表示，新产品在训练大型语言模型方面的能力将提高一倍。

Grace Hopper 于今年 8 月正式推出。AWS 也向媒体证实了该消息，称两款产品之间的时间间隔很短，等待新产品合情合理。

对此，英伟达以静默期规定为由，拒绝在周三发布季度财报前发表评论。在周二早盘交易中，英伟达的股价下跌约 1%。

分析人士预计，在大型科技公司大举投资 AI 技术的推动下，英伟达该季度的销售额将增长两倍。但一些投资者已经开始质疑，这种超乎寻常的增长势头还能持续多久。

摩根士丹利分析师本周在致客户的一份报告中称，尽管大型科技公司承诺今年将继续投资数百亿美元为 AI 建设数据中心基础设施，但华尔街对英伟达在推出 Blackwell 之前的停顿感到焦虑。

新的 Blackwell 芯片的产量将在今年逐渐提高。分析人士预计，它们将在第四季度交付。花旗分析师认为，在此期间，英伟达 AI 芯片的需求将出现断层。

亚马逊和英伟达均不愿透露订单的价值。汇丰银行的分析师估计，一块 GB200 芯片的价格将高达 7 万美元，而搭载这项新技术的整个服务器的价格最高可达 300 万美元。

AWS 将继续向其云客户提供包括 H100 在内的其他英伟达芯片。但是，作为英伟达最大的客户之一，AWS 此举可能会让投资者感到担忧，他们之前已经担心科技公司在等待 Blackwell 上市的过程中会推迟购买。

在去年的大部分时间里，随着 OpenAI 突破性的 ChatGPT 的推出，引发了云和互联网公司、初创企业和企业买家对 AI 基础设施的一波投资，导致英伟达的 H100 AI 芯片远远供不应求。但自 2024 年初以来，对 H100 芯片的漫长等待已经缓解。

由于投资者对 AI 芯片需求充满信心，英伟达股价自今年年初以来几乎翻了一番。但自 3 月份发布 Blackwell 以来，英伟达股价一直难以显示出持续的上涨。

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