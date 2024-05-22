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4099 元 → 2644 元：小乌梅 10kg 滚筒洗衣机 618 大促 12 期免息

2024/5/22 9:08:45 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小天鹅 小乌梅系列 TG100RVIC 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 4099 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 2644.6 元 +  12 期免息 + 整机 6 年包修：

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支持 365 天只换不修，质量问题享 30 天包退 180 天包换。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 15mm 微缝嵌入，可完全嵌入 600mm 家装行业主流柜体。

内部搭载 BLDC 变频电机，支持超微净泡洗，1.1 洗净比。

官方参数

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关键词：小天鹅滚筒洗衣机小乌梅

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