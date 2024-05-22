4099 元 → 2644 元：小乌梅 10kg 滚筒洗衣机 618 大促 12 期免息

小天鹅 小乌梅系列 TG100RVIC 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 4099 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 2644.6 元 + 12 期免息 + 整机 6 年包修：

点击下方卡片，可领满 1000-200 元券。

满 3000-300 元券：点此查看。

9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券。

加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 200 元。

PLUS 会员立减 14.4 元，下单立返 200 元京豆。

3599-200-300-40-14.4-200-200=2644.6 元，下单赠送小天鹅定制内衣洗衣机。

支持 365 天只换不修，质量问题享 30 天包退 180 天包换。

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 15mm 微缝嵌入，可完全嵌入 600mm 家装行业主流柜体。

内部搭载 BLDC 变频电机，支持超微净泡洗，1.1 洗净比。

官方参数

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】