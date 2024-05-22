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R7 8845HS+16G+1T：零刻 SER8 迷你主机 3399 元上新

2024/5/22 9:51:29 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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零刻 SER8 迷你主机预售于 4 月 22 日，搭载 R7 8845HS 处理器，准系统版售价为 2599 元，32GB+1TB 版售价 3699 元。

今日京东上新配置 16G+1T 版，618 期间到手价为 3399 元：

京东零刻 SER8 迷你电脑 8845HS+16G+1TB3399 元直达链接

零刻 SER8 迷你主机采用冰霜银、深空灰两款配色，侧面及顶部一体化无孔设计，底部设计了高密度透气蚀刻金属网，将灰尘阻挡在机器外部，使机器内部不易积灰。机身内部配备 MSC2.0-VC 均热板以及 MSC2.0-全新风道，保证 65W 功率一直稳定运行，CPU 温度稳定在 80 度以下。

此外，该产品可以根据具体的需求和使用场景选择合适的工作模式。如果需要安静环境和节能可以选择平衡模式（54W），如果需要极限性能，可以选择性能模式（65W），但会产生一定的噪音与高温。

搭载 AMD 锐龙 R7 8845HS 处理器，内存最大支持双通道 256GB DDR5 5600MHz，存储支持双 M.2 2280 PCle4.0 SSD，至高可扩展至 8TB。此外，该产品还配备 HDMI 2.1+DP 1.4 + 全功能 USB4 接口，支持 4K 144Hz 高清显示

IT之家附产品参数：

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关键词：迷你电脑

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