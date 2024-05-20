铭凡子品牌“原子侠”X7 Ti 迷你主机上架：酷睿 Ultra9、4 英寸触控屏，4899 元起

IT之家 5 月 20 日消息，铭凡子品牌“原子侠”X7 Ti 迷你主机上架，搭载英特尔酷睿 Ultra9 185H 处理器，顶上有一块 4 英寸的触控屏，准系统版本（无内存硬盘）4899 元，32GB+1TB 版本 6199 元。

原子侠 X7 Ti 搭载英特尔酷睿 Ultra9 185H 处理器，该处理器为 16 核 22 线程，采用 Intel 4 制程工艺打造，核显性能相比前代翻倍。原子侠 X7 Ti 搭载静音风扇和 3 根铜管，可实现 65W 性能释放。

原子侠 X7 Ti 搭载了一块 4 英寸触控屏，支持系统监控、性能调节、时间显示和个性化主题切换，还配备了一颗 1080P 摄像头和双数字麦克风。

原子侠 X7 Ti 支持双内存插槽与双 M.2 PCIE 4.0 硬盘插槽，最高支持 96GB DDR5 5600MHz 内存和 4TB SSD 存储，此外还有一个 SD 卡槽，速度最高为 100MB/s。

接口方面，这台主机有 2 个 USB4、3 个 USB3.2、1 个 USB2.0、1 个 HDMI2.1、一个 DP2.0、2 个 RJ45 5G 网口、1 个原生 OCulink、1 个 3.5mm 耳机接口和 1 个电源插孔。

IT之家附原子侠 X7 Ti 迷你主机详细参数如下：

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