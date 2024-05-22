可为“上古”COBOL 语言提供注释，IBM 更新 AI 编程助手 Watsonx Code Assistant for Z

IT之家 5 月 22 日消息，IBM 近日对旗下 AI 编程助手 Watsonx Code Assistant for Z 进行更新，新增“读代码、写注释”功能，能够通过一系列实时注释帮助维护人员理解大型机所用的 COBOL 语言，便于他们维护这些“上古代码”。

据介绍，IBM 在 2023 年中旬推出了 Watsonx Code Assistant for Z 工具，旨在帮助维护人员将 IBM Z 大型机上的 COBOL 程序转换为更流行的 Java 语言，从而加速“大型机”的退役过程。

IT之家获悉，由于 COBOL 语言最早可以追溯到 1959 年，相关程序文档存在一定缺失，因此本次 Watsonx Code Assistant for Z 新增的代码注释功能主要目的就是让维护人员理解这些“上古代码”背后的逻辑，帮助维护人员启动 Java 转制过程。

IBM 计划在今年 6 月全面推出 Watsonx Code Assistant for Z 工具，并预告用户届时还将能够在本地终端上部署 Watsonx Code Assistant for Z 环境，无需将 COBOL 代码现有上传到云端即可将相关语言转换为带有注释的 Java 代码，便于在一些不便接入网络的场合使用相关特性。

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