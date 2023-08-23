“上古”COBOL 代码不再是噩梦，IBM 利用 AI 将相应代码转译成 Java 语言

IT之家 8 月 23 日消息，COBOL 是一种古老的计算机编程语言，最早可以追溯到 1959 年，但是目前仍有很多大型企业或政府机构使用到 COBOL 编写的旧软件，IT之家早前曾报道，美国政府甚至一度“官宣”招募“懂得 COBOL”的程序员，而根据 2022 年的调查，在生产系统中使用的 COBOL 语言行数超过 8000 亿行，2017 年估计为 2200 亿行。

而对于应用 COBOL 的大型企业及相关部门而言，由于世界上的 COBOL 程序员为数不多，因此迁移成本极其高昂，澳大利亚联邦银行在 2012 年宣布退役 COBOL，但最终耗时五年，总成本花费超过 7 亿澳元（IT之家备注：当前约 32.83 亿元人民币）。

为了给 COBOL 应用程序的现代化问题提供新的解决方案，IBM 日前发布了一款名为“IBM Z”的服务，主要由硬件和 AI 编程工具构成，IBM 计划使用 AI 将 COBOL 代码翻译成 Java，系列服务软硬件套件将于 2023 年第四季度上市，并于今年 9 月初在拉斯维加斯举行的 IBM TechXchange 大会上进行展示。

▲ 图源 IBM

IBM Research 首席科学家 Ruchir Puri 表示，“IBM Z”旨在帮助企业重构其大型机应用程序，能够同时保持相应代码的性能和安全性。服务包含的 AI 工具可在本地运行，也可作为托管服务在云中运行，它由代码生成模型 CodeNet 提供支持，该模型不仅能理解 COBOL 和 Java，还能理解约 80 种不同的编程语言。

▲ 图源 IBM

据悉，“IBM Z”背后的 CodeNet 模型使用 1.5 万亿个参数进行训练，拥有 200 亿个参数，并设计了一个大型上下文窗口--32,000 个参数--以“捕捉更广泛的上下文”，从而实现“更高效的 COBOL 到 Java 转换”。

Puri 表示，IBM 打造的 IBM Z 代码助手能够“混合和匹配”COBOL 和 Java 服务。如果工具建议大型机应用程序中的某个子服务当下并适合使用 Java 重构，则会自动跳过相关模块，将其他子服务则会转换成 Java。

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