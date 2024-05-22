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微软推出 WPF Gallery 预览版，带来 Win11 全新 Fluent Design UI 设计

2024/5/22 13:56:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 kusutori 的线索投递！

IT之家 5 月 22 日消息，Windows Presentation Framework 是一种用于开发 Windows 桌面应用程序的 UI 框架，支持多种应用开发功能。

IT之家注意到，全新 WPF Gallery Preview 1.0.0 应用现已上架微软应用商店，为相应应用带来了全新的 Fluent Design UI 设计。

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简单来说，WPF 是一个与分辨率无关的 UI 框架，它使用了基于矢量的呈现引擎，可在.NET 9 及以后版本中为 Windows 应用提供 WPF 控件和样式。

WPF 具备一套完整的应用开发功能，包括 Extensible Application Markup Language (XAML)、控件、数据绑定、布局、二维和三维图形、动画、样式、模板、文档、媒体、文本和版式。值得一提的是，WPF 属于 .NET，因此可以生成整合 .NET API 其他元素的应用程序。

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关键词：wpf微软Win11

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