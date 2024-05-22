欧盟批准全球首部《人工智能法案》

IT之家 5 月 22 日消息，据 CNBC 报道，欧盟理事会周二正式批准了世界上第一部监管人工智能的主要法律。该法案会在走完相关签字流程后予以公布，将在公布了 20 天以后正式实施。欧盟理事会表示，这是一项具有里程碑意义的监管法律，为人工智能技术制定了全面的规则。

IT之家整理美国盛德国际律师事务所网站信息，据悉欧盟委员会早在 2021 年 4 月 21 日提出《人工智能法案》提案的谈判授权草案。去年 12 月 8 日，欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方就《人工智能法案》达成协议。今年 1 月 26 日，《人工智能法案》的最终妥协文本发布。2 月 2 日，欧盟 27 国代表投票一致支持《人工智能法案》文本。今年 3 月 13 日，欧洲议会以 523 票赞成、46 票反对和 49 票弃权，压倒性票数通过了该法案。

《人工智能法案》提出了人工智能风险等级的分类，这意味着根据人工智能技术的不同应用将对社会可能造成的威胁，应将对其进行不同的对待，该法律禁止应用风险水平被认为“不可接受”的人工智能。

目前全球主流人工智能的应用与开发主要由美国大型科技公司所主导，该法案使得这些公司又一次成为焦点。IT之家援引 Cripps 律师事务所合伙人马修・霍尔曼 (Matthew Holman) 观点，“美国科技巨头一直在密切关注这项正在制定的法律，面向公众的生成式人工智能系统需要确保遵守新法律，这在某些方面的任务是相当繁重的，可能需要投入大量资金”。

即便如此，目前商用的生成式人工智能比如 OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Gemini 和微软的 Copilot，都会有一个“过渡期”，从生效之日起，他们有 36 个月的时间让技术符合立法要求。

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