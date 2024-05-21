Adobe Lightroom 迎来新 AI 功能，可一键移除照片中的物体

IT之家 5 月 21 日消息，随着人工智能技术不断发展，其越来越擅长理解照片中的内容，并完成人类难以处理的编辑操作。今日，作为其开发更多人工智能工具计划的一部分，Adobe 宣布了即将登陆其照片编辑软件 Lightroom 的全新人工智能功能。

IT之家从官方新闻稿获悉，Adobe 宣布了两项全新的人工智能功能：生成式消除 (Generative Remove) 和镜头模糊预设 (Lens Blur presets)。生成式消除功能由 Adobe 的人工智能图像生成器“Firefly” 提供支持。使用该功能，用户可以选择照片中不需要的部分，Lightroom 将自动将其移除。AI 会通过分析照片背景信息，推断被移除物体背后的内容，然后自动填充该区域，使画面看起来仿佛从未存在过该物体。这项功能适用于移动端、桌面端、Lightroom Classic 以及网页版 Lightroom。

“镜头模糊”功能可以使照片中的背景虚化，营造出主体突出的效果。通过本次更新，“镜头模糊”将提供一系列预设供用户选择。有了这些预设，用户无需再手动调整参数来获得理想的效果，只需点击最适合用户需求的预设，Lightroom 就会自动完成所有繁琐的工作。

以上两项功能现已正式上线。

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