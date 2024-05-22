Ai Pin 上市仅一个月，消息称 Humane 正考虑出售公司

IT之家 5 月 22 日消息，2023 年 11 月，怀揣着颠覆科技行业的雄心壮志，Humane 公司发布了旗下首款产品 —— 可穿戴式人工智能助手 Ai Pin。Ai Pin 运行安卓系统，利用人工智能模型回答用户问题，并通过激光投影将信息显示在用户手掌上，旨在通过语音控制“取代智能手机”完成日常任务。

然而，这款产品上市之初便遭遇了滑铁卢。2024 年 4 月，Ai Pin 正式发售，拿到产品后的用户和评测者却纷纷指出其存在严重缺陷，例如续航能力极差、频繁过热、反应迟钝以及诸多软件问题。科技媒体铺天盖地的负面评价更是让 Ai Pin 的处境雪上加霜。

彭博社报道称，面对 Ai Pin 的市场冷遇，Humane 公司似乎已经做出了艰难抉择，正计划寻求收购方。据知情人士透露，Humane 目前正在与财务顾问商讨出售事宜，估值在 7.5 亿美元至 10 亿美元（IT之家备注：当前约 54.3 亿元人民币至 72.4 亿元人民币）之间。

Humane 由两位前苹果资深员工 Imran Chaudri 和 Bethany Bongiorno 创立，然而 Ai Pin 高达 699 美元的售价、需要额外月度订阅费才能维持正常使用以及封闭式操作系统 (ComOS) 都让消费者望而却步。产品本身的缺陷、软件的不成熟、高昂的价格以及订阅费用，共同导致了 Ai Pin 的快速陨落。虽然一家初创公司最终被巨头收购或许只是时间问题，但如此迅猛的衰败速度还是让人颇感意外。

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