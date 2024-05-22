广州预留两条高速磁悬浮通道，未来三小时内到达上海

IT之家 5 月 22 日消息，5 月 17 日，广州市人民政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划（2023－2035 年）》（下文简称《规划》）。

《规划》透露，广州正推动形成十大出省高铁通道，超前谋划与其他超大城市间高速磁悬浮通道布局及实验线建设，预留京港澳高速磁悬浮、沪（深）广高速磁悬浮 2 条通道（IT之家备注：广深港通道属于京港澳通道）。

若实际建成，沪广两市相距约 1600 公里，3 小时以内即可通达（目前运营的高铁最快需要 6 小时 48 分钟）。

京港澳通道，广州经长沙、武汉、郑州、石家庄至北京。由 1 条预留磁悬浮线路、1 条高速铁路、1 条普速铁路、3 条高速公路、1 条普通国道组成。

沿海通道（东），广州经深圳、福州、宁波至上海。由 1 条预留磁悬浮线路、2 条高速铁路、1 条高速公路、1 条普通国道组成。

广深港通道，广州经东莞、深圳至香港。由 1 条预留磁悬浮线路、2 条高速铁路、2 条城际铁路、2 条高速公路组成。

《规划》还提到，到 2035 年，广州将实现“12312”出行交通圈，即与粤港澳大湾区主要城市 1 小时通达，与粤东粤西粤北地区 2 小时通达，与国内及东南亚主要城市 3 小时通达，与全球主要城市 12 小时左右通达；以及实现“123”快货物流圈，即国内城市 1 天送达，东南亚主要城市 2 天送达，全球主要城市 3 天送达。

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