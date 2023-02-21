广州 2000 亿元母基金落地，广汽集团将打造新能源汽车产业集群

IT之家 2 月 21 日消息，据广州新闻发布消息，2 月 18 日，广州产业投资母基金、广州创新投资母基金以及广州产业发展研究院在广州宣布成立。其中广州产业投资母基金规模为 1500 亿元，广州创新投资母基金规模为 500 亿元。

广州产业投资母基金，总规模 1500 亿元，落户南沙区，公司制形式。发挥“以投促引”功能，服务广州“产业第一、制造业立市”战略，以“子基金 + 直投”模式运作。重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域，与链主企业、产业龙头、头部机构合作，以战略性、前瞻性、引领性的大中型成熟项目为重点，为广州引入一批重大产业项目，逐步构建形成超 6000 亿元的产业基金集群。

广州创新投资母基金，总规模 500 亿元，落户南沙区，采用有限合伙形式。发挥“以投促创”功能，服务广州科技创新战略，联动社会资本，用几年时间形成超 2000 亿的创投基金集群，致力于投早、投小、投科技、投创新。特别设立了人才与成果转化专项基金、天使投资和种子投资专项基金，以高精尖领域和硬科技前沿领域初创型实体企业和未来产业项目为重点，支持创新创业，促进成果转化。

广汽集团宣布，计划在广州产业投资母基金支持下设立规模为 300 亿元的广州智能网联新能源汽车产业发展基金（下称“汽车产业发展基金”），集中投资智能网联汽车产业链上的重点项目，以及广汽内部孵化拟上市的重点项目，打造大湾区世界级智能网联新能源汽车产业集群。

IT之家获悉，“汽车产业发展基金”由广汽资本作为基金管理人，将重点投资能源生态、智能网联、汽车芯片三大领域，其中能源生态将围绕广汽集团“锂矿 + 基础锂电原料生产 + 储能与动力电池生产 + 充换电 + 储能”纵向一体化新能源产业链上的重点企业进行投资；智能网联将以推动广州市自动驾驶规模化商业运营及智能化功能低成本量产应用为目标开展投资布局；汽车芯片将围绕芯片制造厂与广汽芯片需求打造更完整的产业生态。