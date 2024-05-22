百川智能发布 Baichuan 4 及首款 AI 智能助手“百小应”，官方称模型能力国内第一

IT之家 5 月 22 日消息，今日百川智能发布最新一代基座大模型 Baichuan 4，并推出成立之后的首款 AI 助手“百小应”。

据官方介绍，Baichuan 4 相较 Baichuan 3 在各项能力上均有极大提升，其中通用能力提升超过 10%，数学和代码能力分别提升 14% 和 9%，在国内权威大模型评测机构 SuperCLUE 的评测中，模型能力国内第一。

此外官方还称，Baichuan 4 还具备多模态能力，在各大评测基准上表现优异，领先 Gemini Pro、Claude3-sonnet 等多模态模型。

在 Baichuan 4 强大能力的基础上，百川智能将搜索技术与大模型深度融合，推出懂搜索、会提问的 AI 助手“百小应”。

据介绍，百小应不仅可以随时回答用户提出的各种问题，速读文件、整理资料、辅助创作等，还具备多轮搜索、定向搜索等搜索能力，能更精准地理解用户搜索需求，为用户提供专业、丰富的知识和资源，此外还会在用户问题的基础上通过一系列提问来帮助用户明确自身需求，给出更精准的答案。百小应现在已经在 Web 端 (ying.ai) 及移动端各大应用商店同步上线。

此外IT之家注意到，百川智能还宣布开放 Baichuan 4、Baichuan3-Turbo、Baichuan3-Turbo-128k、Assistant API 四款 API，所有开发者、企业用户均可登录百川智能开发者中心选择并接入相应 API，便捷高效地体验百川智能新一代模型的强大能力。(开发者体验中心：https://platform.baichuan-ai.com/ playground）

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