华为“第四界”即将亮相：工厂设备安装接近尾声、“傲界”商标已归属华为

IT之家 5 月 22 日消息，去年 12 月初，江淮汽车发布公告宣布，将与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，打造豪华智能网联电动汽车。

5 月 20 日，江汽集团迎来成立 60 周年庆。据江汽集团官微消息，江汽集团在持续加大科技创新投入、加速转型发展的同时，与华为携手打造的豪华智能新能源汽车也即将推出。

据肥西发布公众号昨日的文章称，位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”，将负责江汽和华为合作车型的生产，目前，“超级工厂”设备安装已接近尾声，正在进行分系统调试。

IT之家注意到，近几个月，华为常务董事、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东曾在公开场合多次提及与江汽集团合作的“第四界”。据其透露的最新信息，双方合作的车型将会对标迈巴赫、劳斯莱斯。余承东同时表示，“第四界”的品牌名称暂未确定。

不过据传闻，华为与江淮合作的品牌名为“傲界”。国家知识产权局商标局官网显示，从去年开始，华为技术有限公司密集申请了包括阅界、御界、合界、华界在内的一批“X 界”商标，“傲界”亦位列其中，目前暂处于“等待实质审查”流程中。此外，根据今年 4 月 20 日公告的第 1884 期商标公告，奇瑞汽车股份有限公司已将其注册的“傲界”商标转让给华为技术有限公司，商标分类为第 12 类。

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