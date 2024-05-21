华为余承东自称不善言辞：小米雷军入局带来了强大流量，传统车企根本干不过

IT之家 5 月 21 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，自己的性格是不太善于言辞的，但干这个行业，必须得去露面。

今年以来，车企一把手亲自下场直播成为风潮。余承东坦言，自己的性格是不太善于言辞的，“我记得我在老师和同学聚会时，我发现我又回到过去了，在餐桌上最沉默的人就是我。因为我不太善于表达，我的脑子是理工科脑子，上学的时候文科也不好，不是很爱讲话、说话。”但做企业以后没办法了，必须逼着自己讲话，要给团队传递愿景、传递要求、提目标，必须得讲话。做 toC 产品以后，必须逼着去发言、去发布会。他表示，自己在发布会的时候从来没读过稿子，都是现场发挥的。

“咱们行业的规矩就是一把手老大，作为这个领域的一把手要出去讲自己的产品、发布自己的产品，这样才有流量经济。”此前，周鸿祎曾称余承东给公司省了十几个亿的市场营销费用，余承东则表示，几十个亿都不止，要买同样的流量花几十亿都买不过来。

他也直言，自己不太会说话，说话有点直来直去，经常会有问题。有时候说话不是那么严谨，表达的话会让别人钻空子。

谈及今年的价格战，余承东表示，只能和合作伙伴积极应战。手机同行雷总小米进来以后，带来了强大的流量能力，这是传统车企根本不具备的能力。“因为我们跟雷总在手机行业一起并肩战斗了十几年，我们彼此了解对方，知道他们会带来强大的流量能力，而且他是董事长、CEO、创始人亲自下场，那个流量能力是非常强的，传统车厂在这方面是根本干不过的，不在一个数量级的，可能差两三个数量级。”

他坦言，也看到华为智选车的不足，不足的地方就是车的颜色做的不够丰富，颜色做的太单一了，颜色和轮毂都不够丰富，这个需要改进。

他同时强调，华为智选车内在的东西好，智能化是遥遥领先，座舱、大空间、豪华、舒适也是非常领先，纯电续航里程达成率也是业界领先的，产品设计有自己独创的风格。

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