vivo S19 系列手机官宣 5 月 30 日 19:00 发布：首发索尼 IMX921、主打人像摄影

IT之家 5 月 22 日消息，vivo 今晚官宣 S19 系列手机将于 5 月 30 日 19:00 发布，产品口号为“人像之光，美出东方”。

据介绍，vivo S19 系列手机将带来智能“影棚级变焦柔光环”，支持“光焦同变”：拍照时，柔光环光线发射范围和光点聚焦范围，随着手机镜头的变焦而自动调节。

使用主摄近拍时，柔光环会发出较大面积的散射光，为广阔场景提供补光；切换至远摄，柔光环会将光线聚焦成较窄的光束，覆盖远处所摄对象。

此外，vivo S19 系列手机将行业首发 5000 万像素的索尼 IMX921 大底，以及 5000 万像素的索尼长焦人像，再加上前置防畸变广角双柔光自拍。

该系列手机将带来烟雨青、松烟墨、桃花扇、千山翠以及剑影灰配色。

IT之家汇总该系列手机配置爆料如下：

vivo S19

处理器：高通骁龙 7 Gen 3

电池：6000mAh 电池 + 80W 快充

相机：前置 5000 万像素摄像头；后置 5000 万像素 GNJ 1/1.56" OIS 大底主摄、800 万像素超广角，支持柔光环

vivo S19 Pro

处理器：联发科天玑 9200+

屏幕：6.78 英寸 2800x1260 分辨率 OLED 屏

电池：5500mAh 电池 + 80W 快充

相机：前置 5000 万像素摄像头；后置 5000 万像素 IMX921 VCS 1/1.56" OIS 大底主摄、800 万像素超广角；5000 万像素 IMX816 OIS 直立中焦，支持 50× 数字变焦 + 变焦柔光环

参考阅读：

《vivo S19 系列手机公布：“影棚级变焦柔光环”，主打人像摄影》

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