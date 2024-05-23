谷歌宣布更多商家和平台支持 Google Pay 先买后付，线上购物更便捷

IT之家 5 月 23 日消息，谷歌今日发布博客，宣布其 Google Pay 获得了三项新功能，旨在改善用户在线购物体验，从而提供更安全、更实用的支付方式。

IT之家注：这里的 Google Pay 指的是作为在线支付平台的 Google Pay 服务，而不是将于 6 月 4 日在美国停用的 Google Pay 独立 App。

查看卡权益

众所周知，大部分信用卡都会提供一些用户权益，其中就包含一些涉及特定商家和网站的购物积分 / 返现奖励，还有一些则能够直接提供一定比例的折扣，但如果你同时持有多张具有类似权益的卡，就可能需要多花费一点时间才能找出能提供“最佳优惠和奖励”的那张卡。

所以，Google Pay 此次更新最重点的功能之一就是在结账时快速对比查看持有的卡权益，目前已经支持部分运通卡和 Capital One 卡，谷歌计划未来支持更多信用卡。

先买后付

谷歌表示，这种当下越来越流行的支付方式现在已经可以在美国更多的商家网站和安卓应用上使用（之前仅支持 Affirm 和 Zip）；用户可以关联其现有的“先买后付”账户，也可以选择注册一个新账户。

自动填充功能

最后，Google Pay 还改进了其在 Chrome 和 Android 上的自动填充功能，用户现在可以使用指纹、人脸或 PIN 码等生物识别认证方法来验证其身份，从而无需手动填写收货地址、账单和付款等详细信息，从而使支付过程更快捷、更安全。

此外，用户还可以设置设备锁，从而确保其卡信息不会被其他人使用该设备的人看到。

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