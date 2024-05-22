谷歌安卓 15 Beta 2.1 带来“Sonos 专利战”胜利果实，用户可重新同时控制多组智能音箱音量

IT之家 5 月 22 日消息，谷歌在去年 10 月和 Sonos 之间爆发了专利纠纷，相关专利纠纷主要落在“同时控制一组智能音箱的音量”上，Sonos 声称自己拥有该功能的专利，之后谷歌为安卓发布更新禁止了智能音箱的相关音量调节功能。

不过后来加利福尼亚州联邦法官驳回了 Sonos 的诉求，宣布谷歌胜诉，而谷歌在最新的安卓 15 Beta 2.1 中悄悄带回了这项音量调节功能。

▲ 谷歌 Google Home 音响

IT之家获悉，谷歌从 2015 年开始销售可“同时调节一组音箱音量”的 Google Home 产品，而 Sonos 公司于 2019 年为该功能申请了专利，该公司试图将 2019 年的专利和他们 2006 年的一项申请联系起来，人为地将自家专利功能的追溯期调前，从而迫使谷歌掏“和解费”。

法官们认为 Sonos 公司的诉求“不应该算数”。名为 William Alsup 的法官认为，Sonos 试图将其“多房间音频技术”专利与 2006 年的申请联系起来，声称其发明早于谷歌的设备。

这并非‘一个发明家引领行业’走向新事物的案例，而是‘一个行业引领新事物’的案例，而一个发明家却在行业都走向新事物时，突然冒出来，说他先想到了这个想法。

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