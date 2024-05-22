谷歌安卓 15 Beta 2.1 带来“Sonos 专利战”胜利果实，用户可重新同时控制多组智能音箱音量

IT之家 5 月 22 日消息，谷歌在去年 10 月和 Sonos 之间爆发了专利纠纷，相关专利纠纷主要落在“同时控制一组智能音箱的音量”上，Sonos 声称自己拥有该功能的专利，之后谷歌为安卓发布更新禁止了智能音箱的相关音量调节功能。
不过后来加利福尼亚州联邦法官驳回了 Sonos 的诉求，宣布谷歌胜诉，而谷歌在最新的安卓 15 Beta 2.1 中悄悄带回了这项音量调节功能。
IT之家获悉，谷歌从 2015 年开始销售可“同时调节一组音箱音量”的 Google Home 产品，而 Sonos 公司于 2019 年为该功能申请了专利，该公司试图将 2019 年的专利和他们 2006 年的一项申请联系起来，人为地将自家专利功能的追溯期调前，从而迫使谷歌掏“和解费”。
法官们认为 Sonos 公司的诉求“不应该算数”。名为 William Alsup 的法官认为，Sonos 试图将其“多房间音频技术”专利与 2006 年的申请联系起来，声称其发明早于谷歌的设备。
这并非‘一个发明家引领行业’走向新事物的案例，而是‘一个行业引领新事物’的案例，而一个发明家却在行业都走向新事物时，突然冒出来，说他先想到了这个想法。
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