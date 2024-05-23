摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机通过 3C 认证：支持 33W 充电，海外版搭载天玑 7300X

IT之家 5 月 23 日消息，日前，一款型号为“XT2453-2”的摩托罗拉新机通过国内 3C 认证，博主 @完美编排数码 透露该机为刚刚在海外发布的摩托罗拉 Razr 50。

认证信息显示，这款新机由摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司生产，配备 MC-338 充电器，支持输出 5.0VDC 3.0A 15.0W 或 9.0VDC 3.0A 27.0W 或 12.0VDC 2.5A 30.0W 或 11.0VDC 3.0A 33.0W Max 功率。

IT之家汇总摩托罗拉 Razr 50 5G 海外版参数如下：

SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）

主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 3.63 英寸 POLED

后置摄像头： 50MP + 13MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 8GB

存储空间：256GB

电池： 4200mAh

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2mm

重量： 188 克

目前，摩托罗拉暂未公布这款折叠屏新机的国内发布时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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