三星、苹果、小米位列前三，2024 年 Q1 欧洲智能手机出货量同比增长 10%

IT之家 5 月 23 日消息，根据 Counterpoint Research 公布的最新报告，2024 年第一季度欧洲智能手机出货量同比增长 10%，结束了自 2021 年第三季度以来的连续同比下滑。

▲ 图源 Counterpoint

IT之家附主要品牌表现：

三星占据 32% 市场份额，出货量同比增长 7%，去年同期市场份额为 33%。

苹果占据 25% 市场份额，出货量同比下滑 1%，去年同期市场份额为 27%。

小米占据 18% 市场份额，出货量同比增长 11%，去年同期市场份额同样为 18%。

realme 占据 4% 市场份额，出货量同比增长 59%，去年同期市场份额为 3%。

荣耀占据 4% 市场份额，出货量同比增长 67%，去年同期市场份额未进入 Top。

在评论市场动态时，副总监 Jan Stryjak 表示：

看到欧洲市场终于恢复增长令人振奋，尽管考虑到 2023 年的糟糕程度，人们不应该太兴奋。尽管如此，该地区的宏观经济状况正在改善，一些令人印象深刻的新设备，尤其是三星、小米和荣耀等公司，为市场带来了新的乐观情绪。特别是，三星在 2024 年第一季度恢复了状态，其广受欢迎的 Galaxy S24 系列帮助其自 2021 年第四季度以来首次实现了出货量同比增长。在其他地方，荣耀的不懈努力使其超越 OPPO 首次占据第五位，而传音的子品牌 TECNO 在东欧增长显著。

在展望前景时，Stryjak 评论道：

欧洲市场正显示出复苏的迹象，消费者信心正在改善，这得益于围绕设备端人工智能的一些有趣的创新。但我们还没有走出困境。尽管我们预计市场将在 2024 年剩余时间内以低个位数增长，但这仍然是在 2023 年极度糟糕的背景下进行的，我们预计不会很快恢复到大流行前的水平。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。