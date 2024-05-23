群雄战 Vision Pro，消息称三星、Meta 将“跳级”用高通 XR2+ Gen 3 芯片：16GB 内存 + Oryon 核心

IT之家 5 月 23 日消息，科技媒体 TechRadar 今天发布博文，表示三星的 XR 头显和 Meta 公司的 Quest Pro 2 头显将采用高通的骁龙 XR2+ Gen 3 芯片组，从而追赶甚至超越苹果 Vision Pro 头显。

IT之家昨日报道，高通正在向 VR 头显制造商提供高通骁龙 XR2 Gen 3（SXR2330）和 XR2+ Gen 3 芯片（SXR2350）的测试样品，相关芯片代号为“Project Matrix”，支持 16GB RAM、UFS 4.0 和单眼 4K 面板。

Meta Quest 3 采用了高通骁龙 XR2 Gen 2 芯片，而本次曝光的 XR2 Gen 3（SXR2330）是继任芯片，另一个有趣的地方在于，目前高通并没有推出骁龙 XR2+ Gen 2 芯片，此前也没有相关的曝料信息出现，因此三星等公司采用 XR2+ Gen 3 芯片，相当于隔了一代，非常值得期待。

该媒体推测三星、索尼、HTC 等公司都可能会推迟相关头显设备的发布日期，计划装备 XR2+ Gen 3 芯片组，从而增强和苹果 Vision Pro 的竞争实力。

XR 专家 Brad Lynch 称，第三代产品支持高达 16GB 的 LPDDR5X 内存和 Oryon CPU 内核（同样装备在骁龙 X Elite 上），Roland Quandt 也对此表示赞同。

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