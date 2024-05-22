新款微软 Surface Pro 首次采用 OLED 屏幕，供应商是三星

IT之家 5 月 22 日消息，微软昨日发布了旗下新款 Surface 系列 Windows 设备，其中 Surface Pro 首次采用了 OLED 屏幕，国行起售价为 8688 元。

据显示屏行业人士 Ross Young 透露，微软新 Surface Pro（第 11 代）二合一笔记本搭载了三星显示提供的 LTPS OLED 面板。

IT之家注意到，这块 13 英寸 OLED 触控屏拥有 2880 x 1920 分辨率，全屏峰值亮度 600 尼特，局部峰值亮度 900 尼特，同时支持 60-120Hz 可变刷新率，同时支持播放 HDR 视频，并兼容杜比视界 IQ 技术。屏幕覆盖康宁大猩猩第五代玻璃，并具备十点多点触控功能。

微软新 Surface Pro 搭载了骁龙 X Plus 或 X Elite 处理器（取决于具体版本），辅以 16GB 或 32GB LPDDR5x 内存，以及 256GB、512GB 或 1TB 存储空间。得益于其 45TOPS 的 NPU，该设备运行经过优化可兼容 ARM64 架构的 Windows 11 系统，并拥有“CoPilot+ PC”的品牌标识。

微软新 Surface Pro 配备了支持 Windows Hello 的 QHD 前置摄像头和一枚 10MP 后置自动对焦摄像头，可拍摄 4K 视频。此外，还拥有两个 USB 4.0 Type-C 接口、一个 Surface Connect 接口，并支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4。续航方面，其配备了 51Wh 电池，支持 65W 快速充电。

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