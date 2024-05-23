恒大汽车深夜公告：被要求退回奖励补贴约 19 亿元

IT之家 5 月 23 日消息，恒大汽车昨日深夜发布港交所公告，恒大汽车相关附属公司因未按约定履行投资合作协议，被相关地方行政部门要求解除协议并退还约 19 亿元奖励补贴。

公告称，恒大汽车相关附属公司于近日收到相关地方行政部门下发的函件。

相关附属公司自 2019 年 4 月 29 日起与相关地方行政部门签订一系列的投资合作协议。因集团未按相关协议的相关条款约定履行合同义务，相关地方行政部门根据《中华人民共和国民法典》等中国法律法规的规定，拟要求相关附属公司：

解除相关协议；

向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币 19 亿元，相关附属公司并需互负连带责任。

目前，相关附属公司计划向相关地方行政部门致函协调。

恒大汽车表示，上述函件要求如最终执行会对公司或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大不良影响。

5 月 17 日，恒大汽车股价曾一度大涨 70%，此后恒大宣布于联交所暂停买卖，停牌时，恒大汽车股价涨幅达到 53.23%。恒大汽车此次公告将继续暂停买卖，直至另行通知。（IT之家注：5 月 17 日，中国人民银行连发 3 条通知调整个人住房贷款首付比例和利率）

恒大汽车 2023 年全年集团收入为人民币 13.40 亿元，毛亏人民币 0.51 亿元；净亏损合计人民币 119.95 亿元，同比减亏 56.64%。

恒大汽车 2023 年汽车及汽车零部件销售额从截至 2022 年的人民币 6063 万元增长至报告期的人民币 1.46 亿元；物业销售的收入增加人民币 11.36 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，恒大汽车资产总额人民币 348.51 亿元；负债总额人民币 725.43 亿元，其中：借款人民币 264.84 亿元，贸易及其他应付款人民币 430.12 亿元，其他负债人民币 30.47 亿元。

4 月 7 日，恒大汽车公告称纽顿集团 5 亿美元战略投资正式终止。

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