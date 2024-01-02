恒大汽车：纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已失效

IT之家 1 月 2 日消息，恒大汽车 1 月 1 日在港交所发布公告，称纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方并未同意延长截止日期。因此，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已于 2023 年 12 月 31 日失效。

不过，恒大汽车表示，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方以及若干利益相关方一直并将继续就修订拟议交易及债转股之若干关键条款进行磋商。

恒大汽车表示，倘纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议之修订获落实，公司及相关订约方将在需要时遵守收购守则规则 31.1。

2023 年 8 月 14 日，恒大汽车宣布公司获得了纽顿集团（NWTN 集团）首笔 5 亿美元（IT之家备注：当前约 35.6 亿元人民币）战略投资，交易完成后，纽顿集团对恒大汽车持股比例占扩大后已发行普通股总数的 27.5%。

同时，为支持恒大汽车的业务复苏及增长，8 月 14 日盘后，纽顿集团旗下纽顿（浙江）汽车有限公司与恒大新能源汽车（天津）有限公司签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，纽顿方面应分三笔向恒大汽车等额提供总金额为人民币 6 亿元的免息及有担保过渡性资金，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务。

然而，在 2023 年 10 月 8 日，恒大汽车宣布于 2023 年 9 月 29 日接获纽顿集团的一份函件，内容涉及“纽顿集团暂停履行股份认购协议中的相关义务，但并不构成终止股份认购协议”。

纽顿集团认为，恒大汽车于 2023 年 9 月 28 日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大发生了一系列的变化，具有重大不确定性，进而亦会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。根据股份认购协议，中国恒大债务重组完成及其他一系列前提条件是十分重要的交割先决条件。

数据显示，恒大汽车 2020 年 —2022 年公司净亏损分别达 73.94 亿元、562.7 亿元、276.6 亿元。

2023 年上半年，恒大汽车营收 1.54 亿元，同比增加 540.98%，收入增加主要系恒驰 5 开始销售。但毛利润上半年亏损 6088 万元，2022 年同期毛亏损 964 万元，亏损额同比增长 531.54%，主要是因为电池及芯片等核心零部件价格上涨、缺乏大规模生产使制造成本较高。

截至 2023 年上半年末，恒大汽车资产总额 428.52 亿元，负债总额 756.92 亿元。恒大汽车涉及未能清偿到期债务累计约 93.41 亿元，逾期商票累计约 35.91 亿元。

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