恒大汽车上半年业绩：亏损 68.73 亿元，同比减亏 48.6%

IT之家 8 月 25 日消息，恒大汽车发布年中业绩公告，剥离地产项目于 5 月 12 日完成，导致财务报表的净负债减少 431.39 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司净负债降至 328.4 亿元；资产总额 428.52 亿元；负债总额 756.92 亿元，其中：借款 269.97 亿元（即将债转股的借款 172.78 亿元 ），贸易及其他应付款 422.73 亿元，其他负债 64.22 亿元。

IT之家从报告中获取到，集团收入为 1.55 亿元 ，毛亏 0.61 亿元 ；净亏损合计 68.73 亿元，同比减亏 48.6%，其中：剥离地产项目亏损 10.61 亿元，资产处置、资产减值等非经营性亏损 37.16 亿元，经营性亏损 20.96 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，集团产生亏损人民币 68.73 亿元；累计亏损及流动净负债分别为 1057.71 亿元及 366.05 亿元；现金及现金等价物及受限制现金为 1.17 亿元。

在所有恒驰 5（ 已于 2022 年 7 月展开预购 ）的预售订单当中，超过 760 台于报告期交付。汽车及汽车零部件销售额从去年上半年的 0.29 百万元增长至报告期的 113.37 百万元 。

研发方面，集团在全球范围内共申请了 3512 件类似研究领域的专利，其中 2715 件已获得专利授权。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。