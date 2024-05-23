利民推出 Mjolnir Vision 360 ARGB“雷神之锤”一体式水冷散热器

IT之家 5 月 23 日消息，利民近日推出了代号“雷神之锤”的 Mjolnir Vision 360 ARGB 一体式水冷散热器。该散热器搭载 3.5 英寸 IPS 冷头显示屏，可选黑白双色。

冷头部分，Mjolnir Vision 360 ARGB 散热器采用利民 CORE V1.0 独立水泵框架，搭载九极转子马达和流体叶轮；该散热器采用铝制冷排，厚 27mm。

这款“雷神之锤”水冷散热器配备了利民 TL-K12W ARGB 性能风扇。

该风扇为 12025 标准规格，采用 S-FDB V2 轴承，最大转速 2150 RPM，最大静压 2.87 mmH 2 O，最大风量 CFM，最大噪声 27 db (A)。

Mjolnir Vision 360 ARGB 散热器的冷头显示屏分辨率为 320*240，支持用户自定义 DIY 显示主题。

利民为该散热器配备了 SS2 扣具体系，兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X / 2011 / 2066 平台和 AMD AM4 / AM5 平台。

Mjolnir Vision 360 ARGB 采用预装风扇的发货方式，标配利民 TF7 导热膏，同时提供了导水管卡扣。

利民方面为 Mjolnir Vision 360 ARGB“雷神之锤”一体式水冷散热器提供 5 年质保，涵盖漏液赔偿。

IT之家查询得知，该散热器目前已上架电商平台，黑白色版本均定价 594 元。

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