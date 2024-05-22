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新玩家登场，LevelPlay 推出多款风冷、水冷散热器及风扇产品

2024/5/22 17:39:31 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 22 日消息，新品牌 LevelPlay 宣布进入 PC 散热市场，将应用其作为主要品牌 OEM 与 ODM 的经验，在台北电脑展期间亮相。

LevelPlay 将推出面向 PC DIY 主流市场的 Combat 系列产品，包括 AIO 水冷散热器、风冷散热器和风扇。

Combat Liquid - CL240 / CL360 水冷散热器

CL240 水冷散热器

CL240 / CL360 水冷散热器镜面磁吸冷头顶盖，带有 ARGB 灯光效果，其鳍片采用直触微水道设计，并搭载 ARGB 风扇。

Combat Air - CA4 风冷散热器

CA4 风冷散热器

CA4 风冷散热器采用对称四热管设计，随附 120 毫米 ARGB 风扇，并可选双风扇配置。

Combat Fan - CF120 ARGB 风扇

CF120 ARGB 风扇

CF120 ARGB 风扇配备静音驱动 IC 技术，运行噪音为 6-29 dBA，专为风压优化，并内置了 8 颗 Gen.2 ARGB LED 灯。

LevelPlay 官网

IT之家查询 LevelPlay 官网发现，其 Combat 系列产品还有一款 CC i / A7 风冷散热器产品尚未揭晓。

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关键词：LevelPlay散热器

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